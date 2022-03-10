One minute’den bugüne ne değişti?

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail cumhurbaşkanının ziyaretine binaen, “Siz ‘one minute’ dediğinizden bugüne ne değişti onu çıkın bir açıklayın. Bizim Filistinli kardeşlerimizin hayatında hangi iyileşme oldu?” diye sordu.

Babacan, parti genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan, partisinin ikinci kuruluş yıl dönümünü partililerle birlikte pasta keserek kutladı. Babacan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’yi ziyaretine ilişkin bir soruya özetle şu cevabı verdi: “Türkiye’nin dostlarının çok düşmanlarının az olmasını teşvik ediyoruz. Ancak şu andaki hükümetin pervasızca dış politikada bu kadar yalpa yapması bu kadar U dönüşü yapması hiçbir hesap verme kaygısı olmadan ülkelerle olan ilişkilerini bir bozması bir yapması bu kabul edilebilir bir şey değil. Siz ‘one minute’ dediğinizden bugüne ne değişti onu çıkın bir açıklayın. Bizim Filistinli kardeşlerimizin hayatında hangi iyileşme oldu? Hangi haklarını elde edebildiler? İsrail’in devlet olarak tutumunda hangi değişiklikler oldu? Bunu bir açıklayın. Eğer burada bir değişiklik yoksa tam tersine burada eğer daha kötüye gitme varsa siz daha 2009’da ‘one minute’ derken bugün niye devlet töreni ile karşılıyorsunuz? ‘Yok bunlar var, ama biz bunu diyalogla götürmeliyiz. Ancak sağlam bir diyalog zemini ile Filistinli kardeşlerimizin hayatını iyileştirmeye katkıda bulunuruz’ diyorsanız o zaman 2009’da ‘one minute’ deyip de 13 yıldır bu ülke ile ilişkileri siz niye bozdunuz? Türkiye’nin şu anda dış politikası yok. Türkiye’nin Sayın Erdoğan’ın şahsileştirdiği bir ilişkiler seti var.” Ankara - anka

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