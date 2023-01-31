Önemli olan kişi değil, sistem

Davutoğlu: Türk siyasetinde hiç görülmeyen bir süreç başladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 30. İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, altılı masadaki liderlerle beraber açıkladıkları “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” ile Türk siyasetinde hiç görülmeyen bir sürecin başladığını kaydetti. Davutoğlu, 6’lı masanın hala cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına yönelik eleştirilere işaret ederek, “Düşman çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik. Çünkü bizim için kişi değil, sistem önemli. Bizim için tek akıl değil, ortak akıl önemli. Eğer bundan 6 ay, 1 sene önce baskılara boyun eğip bir kişi açıklasaydık bunların zihniyetini benimsemiş olurduk. Şimdi sistem belli, gelenin ne yapacağı, ne yapmayacağı belli” dedi. Altılı masa etrafında birleşen partilere yönelik eleştirileri hatırlatan Davutoğlu, “Karşılıklı saygı içinde, fikir alışverişi içinde bir yıldır bu süreci işletiyoruz. Bitmeyen bir teraneyle her ay ‘dağıldı, dağılacak’ diyorlar değil mi? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli bir yıl tamamlandı. Çok ciddi mesafe aldık” diye konuştu.