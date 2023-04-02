Onlar da imtiyazsız yaşamayı öğrenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın verdiği iftarın ardından bir konuşma yaptı.

“Bizler milletin sandıktan çıkan iradesini bir zafer ya da yenilgi gibi görmeyen, öyle görülmesine izin vermeyen bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu sebeple 15 Mayıs sabahına bu ülkede hiç kimse kaybetmek duygusuyla uyanmayacak. Hiç kimse seçim kazandığı için zafer yaşadığı hissine kapılmayacak. Hepimiz, 86 milyon insan, milletin iradesinin tertemiz tecelli etmiş olmasının huzuruyla yeni hayatlarımıza adım atacağız. Milletin iradesinin kendilerine ipotekli olduğu zehabına katılmış, devleti kendilerininmiş gibi zanneden bir avuç insan da yeni hayatlarına adım atacaklar. Onlar da ülkedeki herkes gibi eşit ve imtiyazsız yaşamayı öğrenecekler” dedi.

İstanbul - Anka