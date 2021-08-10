Onlar istifa etti, ya bizimkiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ve Yunanistan’daki yöneticilerin orman yangınlarına yetersiz müdahaleyle ilgili tavırlarını kıyasladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yangınlara geç müdahale edildiği için Yunan halkından özür dilediğini hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu: “Bugün sabah uyandım, Yunanistan’da olup bitene baktım. Yunanistan’da da yangın oldu. Önce yangına geç müdahale ettikleri için Miçotakis çıktı, Yunan halkından özür diledi. Ondan sonra Meclis’ten 500 milyon avroluk bir ek bütçe çıkardılar. O da yetmedi, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı, yangınla ilgili helikopterleri zamanında hazır edemediği için istifa etti. Bir de bizde olup bitene bakın; bizde büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor” dedi. Tekirdağ - Anka

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.