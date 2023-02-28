Onlar sana hakkını helal etti mi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘helallik’ istemesi üzerine soosyal medya hesabından video yayımladı.

Davutoğlu, “Başını yastığa koyduğunda düşün. İki gün, üç gün, dört gün canlı bir şekilde enkazın altında, “Benim devletim güçlü ve bana yetişir, beni kurtarır” diye bekleye bekleye son nefesini veren bir vatandaşımız, bir çocuğumuz, bir kadınımız, bir delikanlımız, bir yaşlımız acaba son nefesinde sana hakkını helal etti mi?” dedi. “Sayın Erdoğan depremden yirmi bir gün sonra bugün, Adıyamanlılardan helallik istemişsin. Duyunca hüzünle ve hayretle izledim” diyen Davutoğlu, “Biliyorsun helallik kişiseldir, kolektif değildir” diye konuştu. Davutoğlu, şunları söyledi: “Siz özür dilemek yerine halka tepeden bakan tek mütekebbir bir tavırla sizi eleştirenleri en ağır küfürlerle karşıladınız, hakaretler ettiniz. Bu nasıl helalleşme? Önce kendi vicdanınızda ve halkın önünde hatalarınızı itiraf edin, kabullenin.”

Haber Merkezi