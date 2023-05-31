Önümüzde iki yol var

İYİ Partili Ahat Andican sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Andican paylaşımında, “Şimdi, biz söylemiştik kolaycılığına kapılmadan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü bu demokrasi mücadelesine saygı duyma ve onurlandırma zamanıdır. Önümüzde İki yol var. Ya halkın yarısının desteğini alan bu seçimi Otoriter Tek Adam yönetimine karşı mücadelenin önemli bir aşaması kabul edip ilerlemeye devam edeceğiz, Ya da yenilgi olarak tanımlayıp bu karanlık zihniyete teslim olacağız. Karar sizin. Ben şahsen birinci yolu tercih ediyorum. Kuşkusuz bütün muhalefet liderleri “Lider kültü yaratmak” “Küçük olsun benim olsun” gibi Türk siyasetinin hastalıklarından kendilerini soyutlayarak Seçim süreciyle ve sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar. Aksi takdirde kendileri veya yeni gelecek liderlerin aynı hataları tekrarlamaları durumunda aynı sonuçlar elde edilecektir” dedi.

İstanbul - Nihat Orhan