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21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız

21 Ocak 2023, Cumartesi 01:07
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, “Baştan aşağı organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız. Kravatlı bir soygun var. Ortada kamu kaynağının yağmalanması var” diye konuştu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Uysal, devlet çarkının bilerek tıkandığını belirterek şunları söyledi: “Sistemi tıkamışsınız, onun yerine sistemin tıkalı kanallarını bypass yapacağınız bürolar kurmuşsunuz. Hukuku arayacağınız yer T.C. mahkemeleri olmaktan çıkmış. Hukuk sorunlarını çözmek üzere özel hukuk büroları kurulmuş. Aynı şekilde bürokrasinin içinde birtakım izinleri alacaksınız onun için de özel bürolar var. Eskiden ağır aksak bürokrasi işliyordu. Şimdi vatandaş olarak başvuruyorsunuz yukarıdan biri itmezse, talep etmezse işiniz olmuyor. Baştan aşağı organize bir suç şebekesiyle karşı karşıyayız. Kravatlı bir soygun var. Ortada kamu kaynağının yağmalanması var.”

Topyekun bir kararlılık gerekiyor

İktidara geldiklerinde sadece suçluların cezalandırılacağı adil bir yöntemle mahkemelerin işletileceğini söyleyen Uysal, “Devr-i sabık olacak mı? Meclis soruşturmaları, Yüce Divan olacak mı?” sorularına şu cevabını verdi: “Olan bitenlerin herkes farkında ve rahatsızlık duyuluyor. 12 Eylül’ü yargıladık, sonra işin ölçüsünü kaçırdık generalleri, amiralleri içeri attık. Sadece suçluların cezalandırılacağı bir sistem kurmak zorundayız. Bunun için topyekun bir kararlılık gerekiyor.” Demografik yapının değiştiğine dikkat çeken Uysal şunları söyledi: “Sokakta bana bir kişi bile ya bu başörtüsünü ne yapacağız demiyor. Tayyip Bey dini, milli, hamasi, savunma ve taarruz hattı kurmaya çalışıyor. Kendi kitlesinin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Damacana suya 40 lira verip doğalgazın bedava olacağına ikna edilmiş bir kitlesi var. Ancak demografik yapı bile Tayyip Bey’in aleyhine işliyor. Her yıl 1 milyon 250 bin yeni genç seçmen geliyor ve 400 bin civarında ölüm yaşanıyor.”

Eğitimin çökertilmesi yoksulluğu kalıcı hale getiriyor

Uysal son olarak şunları söyledi: “Teknoloji çalışma hayatını hızla değiştiriyor. Öyle bir dalga geliyor ki, elimizdeki iş gücünü boşa düşürecek bir dalga geliyor. Bu dalgayı önlemeye yönelik hiçbir hazırlık yok. Eğitim sistemi çökertildi. İmam hatip liseleri, her ile üniversite. Eğitim var mı, yok. Eğitimin çökertilmesi yoksulluğun kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Asgari ücret zammının hissi bile kalmadı, hayat her geçen gün daha da pahalanıyor. Bu çarkı durduracağız. Çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV’yi kaldıracağız. Kur korumalı, garanti ödemeli sistemi mevcut haklara dokunmadan kaldıracağız. Varlık fonunu kapatacağız. İşsizliği, enflasyonu düşüreceğiz. Garanti ödemeli KÖİ projelerinin tümünü incelemeye alacağız. Ekonomideki tüm saçma sapan uygulamalara son vereceğiz.”

Haber Merkezi

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