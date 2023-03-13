Orta sınıf kalmadı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugün yaşadığımız süreç bir keyfiyetin maliyeti. Bu ülkenin bir orta sınıfı kalmadı” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uysal bu ülkede herkesin korkusuzca yaşama hürriyetine sahip olmasını istediklerini belirterek, “Yeniden üreten bir Türkiye hedefimiz var. Yeniden işleyen bir demokrasi gayretimiz var” dedi. Uysal, “Siyasal istikrarı sadece sayısal istikrar olarak anladık; hata burada! Bir ülkenin istikrarı, sistemin işlerliğinin devamlılığıdır. Bugün yaşadığımız süreç bir keyfiyetin maliyeti. Bu ülkenin bir orta sınıfı kalmadı. Ev, araba almak hayal oldu. Mağdur olmamış hiç bir toplumsal, siyasal kesim kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

ASLOLAN, BU SÜREÇTEN SALİMEN ÇIKABİLMEK

“Bu açıdan bakarsak, değişmeyecek dünün kavgaları ile değil, bir ortak gelecek hayalî ile mağduriyetleri ortadan kaldırabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun buna liderlik yapacağına inanıyoruz” diyen Uysal şunları söyledi: “Aslolan bu büyük ülkenin bu sürecin içinden salimen çıkabilmesidir. Kendisine karşı ‘Yeter’ denen bir iktidar bunu suret-i haktan görünerek kullanabileceğini zannediyor. Ama Demokrat Parti burada! Seçilen Cumhurbaşkanı, sadece kendisine oy verenlerin değil tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmalı! Sayın Erdoğan’dan bunu bekledik, olmadı.”