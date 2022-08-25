Ortak aday çıkaracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak adayda anlaşamama ihtimalini görmediğini, 2018 tecrübesinden öğrendiklerimizi devreye koyarak tek adayla gidilmesini ve liderlerin hep birlikte çalışmasını, sandıkları hep birlikte koruması, parlamenter sisteme geçişin parçalanmadan yapılması gibi bunun doğru olduğuna dair inancını ifade etmenin yolunun ‘Ben aday değilim’ demek olduğunu dile getirirken, “Seçtiğimiz kişinin tek adamlık yetkilerine ‘pek de iyi bir şeymiş bu’ dememesi gerekiyor. Bunu dememesi için kuralların, kaidelerin belirlenmesi gerekiyor, buna yol haritası diyoruz. Ve bu yol haritasına o kişi de imza atacak. Bu iş kolay değil ama inanılmaz bir mesafe aldık” dedi.

Karar tv’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın programına katılan Akşener, 6’lı masanın ortak bir aday çıkaracağını belirterek, “Bu hafta yaptığımız toplantıda çıkan bildiride cumhurbaşkanı adayının ortak aday olacağı çıktı. Altılı masa koalisyon protokolü hazırlayacak. Seçtiğimiz kişinin tek adamlık yetkilerine ‘pek de iyi bir şeymiş bu’ dememesi gerekiyor. Bunu dememesi için kuralların, kaidelerin belirlenmesi gerekiyor, buna yol haritası diyoruz. Ve bu yol haritasına o kişi de imza atacak. Bu iş kolay değil ama inanılmaz bir mesafe aldık.” diye konuştu. Akşener, bu arada, KHK ile ilgili bir çalışma yaptıklarını da açıkladı.

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