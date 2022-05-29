Ortak akıl ve nitelikli demokrasiye ihtiyaç var

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle dört yıldır yaşanılan süreçte Cumhurbaşkanının yetkili olmadığı hiçbir alanın kalmamasının sorunlu olduğunu, esas itirazların buna olduğunu belirterek, “Gençlerimizin umutlarını yeniden yeşertebilmek için hukuk güvencesini sağlayacak güçlü ve demokratik bir parlamenter sistemi yeniden kurmalıyız” diye konuştu.

Yaşanan bütün sorunlardan kurtulmanın ilk şartının partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak olduğunu da ifade eden Subaşı, “Hukuk güvencesini sağlayacak güçlü ve demokratik bir parlamenter sistemi yeniden kurmak zorunluluktur. Ortak akıl ve nitelikli demokrasiyle ülkenin bütün kazanımları ve değerleri yeniden seferber olabilir” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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