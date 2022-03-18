DP GENEL BAŞKANI UYSAL: “AKIL BİRLİKTELİĞİ İLE BU SÜREÇ AŞILACAK.” 6 PARTİ: “İKTİDAR, AYAĞINA SIKTI.”

DEMOKRASİ VE HUKUK İÇİN

UYSAL: “İktidarın ‘Bir araya gelemezler’ dediği muhalefet, demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir araya geldi. Bir parti devletine dönüşmüş yapı var karşımızda. AKP'yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok. Bugünden bir seçim startı verilmişcesine çalışmalarımızı yapıyoruz.”

İKTİDARIN HESABI TUTMAZ

6 muhalefet partisinin “geçiş sürecinin yol haritası”nı çalışmak için oluşturduğu komisyonun toplantısında, iktidarın 2018 seçimlerine göre milletvekili sayısını artırma hesabı yaptığı, ama bunun tutmayacağı ifade edilerek, “Gidici olan iktidar, kendi ayağına sıktı" yorumu yapıldı.

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Ortak akılla aşacağız

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu teklifi ile ilgili “Akıl birlikteliği ile bu süreç aşılacaktır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın “bir araya gelemezler” dediği muhalefetin demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir araya geldiğini belirterek, “Güzel bir deyim vardır; iktidarın 40 hesabı var, 40’ı da meşru ya da gayri meşru yöntemlerle seçimleri kazanmak. AKP’yi kurtaracak hiç bir demokratik formül yok” dedi. AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu teklifini değerlendiren Uysal, “Akıl birlikteliği ile bu süreç aşılacaktır! İktidarın hedeflediği nispette bir sonuç çıkmaz, 2018 seçimlerini baz almasınlar. Zira köprünün altından çok sular aktı! İktidar kendi tezleri ile çelişiyor; yönetimde istikrar, temsilde adalet ilkesinin önüne engeller çıkarıyorlar. Kendilerince, CHS ile istikrarı sağladılar, temsilde adalet sağlansın istiyorsanız barajı yüzde 1’e düşürün” ifadelerini kullandı.

Sandığa güveni zedelediler

Muhalefetin dengesini bozmak, muhalefetin arasını bozmak için perde arkasında yapılanları bildiklerini söyleyen Gültekin Uysal, “Devşirebildiklerini devşirdiler, satın alabilecekleri aktör kalmayınca dışarıdan aktör bulmaya başladılar. Aslında çok uzun süredir trafoya kedilerin girmesinden, İstanbul seçimlerine kadar yaşananlarla ilgili sandığa güvenlik zedelendi. Şimdi ciddi endişelerimiz var! İstanbul seçimlerinin ikinci ayağında bir seçim yolsuzluğu yapmak istediler ama fark buna izin vermedi” diye konuştu. Seçim güvenliği için parmak boyasının yeniden gelmesi gerektiğini ifade eden Uysal şunları söyledi: “AKP Genel Başkanı olarak eleştiriyor, ama cevabı Cumhurbaşkanı rolü ile karşılıyor Sayın Erdoğan. O nedenle bu kanun teklifinde de durum aynı. AKP Genel Başkanı olarak yarışacak, Cumhurbaşkanı olarak harcayacak.”

KENDİ AYAĞINA SIKTI

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını hazırlayan altı muhalefet partisi, “geçiş sürecinin yol haritasını” çalışmak için yeniden bir komisyon oluşturdu. Önceki komisyonda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, komisyona yeni katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Serhan Yücel ile Meclis’te ilk kez biraraya geldi. Toplantıda, iktidarın 2018 seçimlerine göre hesap yaparak milletvekili sayısını artırma hesabı yaptığı, ancak bunun tutmayacağı belirtildi. “Gidici olan iktidar, kendi ayağına sıktı” yorumları yapıldı.

Haber Merkezi