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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ortak akla ihtiyaç var

03 Ağustos 2023, Perşembe 19:00
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, Meclis’in 2,5 aylık tatil süresinin kısaltılmasına yönelik yaptığı çağrı yeni bir tartışmayı başlattı.

Günaydın’ın çağrısı ile ilgili T24’ün sorusunu cevaplayan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şartlı bir şekilde bu önerinin kabul edilebileceğini belirterek, “Meclis’in tatilde olması, milletvekillerinin gidip bir yerde yatıyor olduğu anlamına gelmiyor. Her hafta sonu seçim bölgemize gidiyoruz ya da başka illere gidiyoruz, yoğun çalışıyoruz aslında” dedi. Buna karşın Türkiye’nin çok büyük sorunları bulunduğunu ve iktidarın bu sorunları çözebilecek bir irade ortaya koyamadığını öne süren Usta, “Meclis’in, bu kadar ağır sorunların olduğu bir ortamda çalışmıyor olması problem. Normal dönemdeki kadar sık olmasa bile, en azından belli aralıklarla bazı sorunları Meclis’te tartışmak lazım. Türkiye’nin ortak akla ihtiyaç var” diye konuştu.

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    4.8.2023 00:34:10

    Meclis her daim açık olmalı ve Milletin vekilleri müdavebeli ve organizeli şekilde izinlerini kullanmalı ki, memleketin derin meseleleri her daim çözümlenebilir olsun. Meclisin tatil olması, adlî tatil gibi hususlar kabul edilebilecek hususlar değildir maalesef!

Risale-i Nur Külliyatı

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