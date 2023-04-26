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27 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ortak miting yapacağız

26 Nisan 2023, Çarşamba 18:53
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “İzmir ve Kayseri mitinginde sayın Kılıçdaroğlu beraber olacağız” dedi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Habertürk’te soruları cevapladı. Babacan, ortak mitinglerle ilgili “Ortak listelerle seçime girmek, ortak kampanya kararı 9 Nisan’da gerçekleşen karar. Her parti aslında kendisi için hazırlanıyordu. Bayramın ikinci günü sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Bugüne kadar haklı olarak CHP kampanyası olarak yürüyordu. Ama şimdi kampanyanın ortak bir kampanya olarak yürümesi gerekiyor diye kendisine ifade ettim. Hemen sağolsunlar adapte oldular. Bizim saha ekibimizle CHP’nin saha ekibi buluştu. Derhal ortak programlar dizayn etmeye başladım. İzmir ve Kayseri mitinginde sayın Kılıçdaroğlu beraber olacağız. Arefe günü bir kampanya çekimi yaptık. O çekimde hem 6 genel başkan hem iki belediye başkanı vardı. O reklamlar yakında yayınlanacak bizi bir arada göreceksiniz. Yarın Gebze’de, Cuma günü Zonguldak’ta olacağım. Önümüzdeki hafta Gaziantep, Siirt, Kahramanmaraş programımız olacak” dedi.

Haber Merkezi

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