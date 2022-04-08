Ortak paydaları olgunlaştırıyoruz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “ Millet İttifakı olarak parlamenter demokrasi merkezinde ortak paydaları kademe kademe olgunlaştırıyoruz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. 2 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Temel Karamollaoğlu, ziyaretlerinin biraz gecikmiş bir ziyaret olduğunu, kongreden sonra hayırlı olsun demek için gelmek istediklerini ama şartların elvermediğini belirterek, “Altı partinin bir araya gelerek aylık yaptığımız toplantılarda da ev sahibi kendisi olacak” dedi.

Türk demokrasinin en zor sınavı

Gültekin Uysal ise, Türkiye’nin içinde yaşadığı ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, “O açıdan baktığımızdan ülkenin derinden bir nefes alabilmesi adına belki de Türk demokrasinin en zor sınavı olarak tarif edebileceğimiz bir genel seçim var önümüzde. 2018 yılında Millet İttifakı olarak ve bugün parlamenter demokrasi merkezinde, keyfi bir rejimin işleyen bir hukuk düzeniyle, demokratik bir düzenle taçlanması adına bu ortak paydaları kademe kademe olgunlaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine sert tepki gösteren Uysal, “Kaşıkçı’nın katli apaçık ortadayken 3-5 milyar dolarlık swap anlaşmaları, başka girdiler sağlayacağız diyerek iktidarınızı sürdürmek için Türkiye’de adaleti yoklukla malul hale getiren bir siyasi anlayış var” dedi Karamollaoğlu da, “Bu, bir defa devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Aynı zamanda Sayın Erdoğan’ın ne kadar çok zikzak yapabileceğini gösteriyor. Bizim itibarımızı sarsan bir konu. Türkiye’nin itibari bu zikzaklarla artmaz, maalesef zarar görür” dedi.

Sorumluluklarını atamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyon hakkındaki açıklamalarını da eleştiren Uysal, “Sayın Erdoğan’ın Avrupa’nın enflasyonunun bizden daha kötü olduğu yönünde açıklamaları var. Enflasyon sıralamasına baktığınız zaman Avrupa devletlerini toplamının neredeyse Türkiye’nin enflasyon oranına eriştiği gerçeği ortada. Bir takım hurafe, safsata ve menkıbe anlatırcasına argümanlar üreterek mızrağın çuvala sığmadığı bu halden müsebbibi olanlar sorumlulukları atamazlar” dedi.