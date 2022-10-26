Ortak paydamız demokrasi ve hukuk

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANSİAD) Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği programda iş dünyası temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin son yıllarda öz kaynaklarının heba olduğunu savunan Uysal, “Bunu düzeltmek için demokrasiyi işler hale getirmek gerekiyor. Türkiye’yi kutuplaşmadan kurtarmak gerekir. Türkiye’nin bu sıkışmışlığı içinde altı siyasi parti olarak iktidarın karşısında milletin beklentilerini karşılamak adına ortak paydayı yeniden inşa etmek için irade ortaya koyuyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi ortaya çıkartmak istiyoruz.” dedi. Bir katılımcının “Altılı masada kararları oy birliği ile mi oy çokluğu ile mi alıyorsunuz?” sorusunu Uysal, “Elleri kaldırarak oylama yapmıyoruz. Ortak bir paydayı inşa etmeye çalışıyoruz. ‘Bir araya gelinemez’ denilenler demokrasi, hukuk ortak paydasında bir araya geldi. O açıdan böyle bir sayısal oylama yapmıyoruz” diye cevapladı. AA

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