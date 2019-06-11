Ortak yayın Bahçeli’yi niye kızdırdı?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya göre, Devlet Bahçeli’nin tepkisinin altında, Binali Yıldırım’ın “Kürdistan” çıkışı ve ortak yayın için MHP’ye danışılmaması yatıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya’nın yapacağı açıklanınca MHP Lideri Devlet Bahçeli karara tepki göstermişti. Bahçeli, “Moderatörün sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir! İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur” demişti. Sarıkaya, Bahçeli’nin bu tepkisinin nedenlerini yazdı. Sarıkaya’ya göre bu tepkide, Binali Yıldırım’ın “Kürdistan” çıkışıyla yükselen tansiyon ve yayın için MHP’ye hiç danışılmamasının etkisi var.

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