Örtülü afla ayrımcılık yapıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

Davutoğlu, infaz yasasıyla ilgili, “İktidar, daha önce Sayın Bahçeli’nin söz verdiği affı çıkarmak, ama buna ‘af’ dememek için genel af yoluna gitmedi. Yararlanacak kişiler noktasında seçici davrandı” dedi. “Hukuk tekniği bakımından ciddî bir hata ve anayasal by-pass var” diyen Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi yapılması zaruriydi, ama bu iş koronavirüs nedeniyle yapılıyorsa risk grubunda olan herkese ayrım yapmaksızın aynı uygulamayı yapmak lâzım ki içeridekileri de dışarıdakileri de koruyabilesiniz. Kimse buna bir şey demezdi çünkü insanî bir durum. İkinci ihtimal; genel af çıkarabilirdiniz, ama genel af çıkaracaksanız bunun da usulü belli. Nitelikli çoğunluk, 5’te 3 gerekiyor. İktidar daha önce Sayın Bahçeli’nin söz verdiği affı çıkarmak, ama buna af dememek için genel af çıkarma yoluna gitmedi. Genel af çıkarsa muhalefet de devreye girecekti ve toplumsal mutabakatla bir şey çıkmak zorunda kalacaktı. İnfaz yasası adı altında örtülü bir af çıkartıldı. Bu tür politikalarda en tehlikeli iş örtülü iş yapmaktır. Şu gün çıkan yasa örtülü aftır ve affın kuralları içinde de çıkartılmadı. Seçici bir şekilde bazılarına sen çıkacaksın bazılarına da sen çıkmayacaksın dendi.”