Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum. TRT Kürdide program yapmışsa bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler onlara güveniyorum." diye konuştu. Münbiç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'te işin takipçisiyiz, verilen sözü tutmaları gerekiyor. Münbiç yüzde 90'a yakın Araplara aittir." dedi. Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz." ifadesinde bulundu. AA

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