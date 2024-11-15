Otoriterleşmenin sonu totaliterleşme

Gelecek Saadet Grubu Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun,TBMM Genel Kurulu’nda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin çıkarılan ‘etki ajanlığı’ maddesi ile ilgili konuştu.

Özbudun, “Etki ajanlığını düzenleyen teklifin 16. maddesi geri çekiliyormuş. Eğer böyleyse çok memnun oluruz çünkü öylesine muğlak kavramlarla suç tanımı yapılmış ki bu tanım karşısında suç yaratma yetkisi anayasaya aykırı olarak yargı kuruluşlarına geçecek. Devlet otoritesinin bireyin hayatında en kuvvetle uygulaması alanıdır. Bu sebeple devletin ceza hukukundaki yetkileri sınırlanır. Suç yaratma ilkesi sadece kanun koyucunundur. Bu madde gerçekten geri çekilmişse buradan teşekkür etmek istiyorum ama bir şerh ile. Tekrar bu maddeyi birtakım kelime oyunlarıyla önümüze getirmemeleri kaydıyla. Çünkü sık sık bu hadiseye tanıklık ediyoruz. Ülkenin milli menfaatlerini korumak adına insan haklarını feda edecek olursak içinden geçmekte olduğumuz otoriterleşme süreci korkarım ki totaliter bir düzenin kurulmasıyla sonuçlanır” dedi. Ankara - Anka

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