Otoriterliği savunanla aynı masaya oturulmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Yeni anayasa çalışmasını tekrar başlatacağımızı ümit ediyoruz” sözlerine ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bugün yeni bir Anayasa’dan söz ediyor, yeni bir Anayasa’ya ihtiyacımız var diyor. Otoriter yapıyı savunanlarla anayasa masasına oturulmaz. Otoriter bir yapıyı savunanlarla, her şeyi ben bilirim diyenlerle, egosu güçlü olanlarla, devleti sadece ben yönetirim diyenlerle masaya oturulmaz. Yemek için bile masaya oturulmaz, kendi yemeği dışında sizin önünüzdeki yemeği de yer. Devleti yönetenin aç gözlü olmaması lazım” dedi. Erdoğan’ın başkanlığındaki iktidar Türkiye’de demokrasiyi askıya almış vaziyette, biz demokratik yollarla askıya alınan demokrasiyi güçlendirerek hayata geçirmek zorundayız. O çerçevede hareket ediyoruz.

“Siyaset girmemeli dedim”

Ben bunu Yenikapı’da yapılan mitingde söyledim üç yere; camiye, kışlaya ve adliyeye siyaset girmemeli dedim. Bu konuşmayı yaptım, yerime gidip otururken Erdoğan sandalyesinden kalktı, yolun ortasına kadar geldi beni tebrik etti ve tekrar yerine gitti. Ben bugün yine aynı görüşteyim.