Oy topladığı ‘imar affı’na düşman kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerde oy topladığı ‘imar affı’ uygulamasını ‘yeni döneminde’ kaldıracağını ve ‘affedilemez suçlar’ arasına alacağını söyledi:

“Köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz.” Erdoğan, 6 Şubat’taki depremlerin vurduğu Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi kentlerde bu düzenlemeyi anlatarak geçmişte oy istemişti. Örneğin 24 Şubat 2019’da Hatay’da miting düzenleyen Erdoğan, şunları kaydetmişti: “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…” İktidarın tam da depremin medyadana geldiği gün yine bir ‘imar affı’ çıkarmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Diken’in haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘imar affı’ için verdiği kanun teklifinin depremlerin meydana geldiği 6 Şubat’ta kabine toplantısında karara bağlanması bekleniyordu. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.