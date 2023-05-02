Oyların adresi Millet İttifakı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde konuştu. İmamoğlu şunları söyledi:

“Biz insanı severiz Yaradan'dan ötürü, her insanı severiz. Biz Mevlana’nın torunlarıyız, biz Hacı Bektaşi Veli’nin torunlarıyız. Biz Yunus Emre’nin torunlarıyız, biz herkesi severiz. Bu topraklardaki insanların her birini eşit severiz. Gözünüzün içine bakarak konuşuyorum. Lütfen arkadaşlarınızla konuşun. Bu seçimde oyları böldürtmeyeceğiz. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçimde bütün oylar Millet İttifakı’na. Bu seçimde oylar 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na. Seçimde hep birlikte çalışmaya, sandıkları korumaya hazır mıyız? O zaman 15 Mayıs sabahı şöyle mis gibi bir sabaha uyanmak kalıyor.”

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