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20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Öyle bir sistem kuralım ki bir daha kriz olmasın

20 Mart 2023, Pazartesi 19:27
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde dört ayaklı büyüme ve gelişme programını anlattı.

Kılıçdaroğlu, “Üreten Türkiye, güçlü Türkiye’dir. Kaynaklarınız, yeriniz, yurdunuz, tarlalarınız, ovalarınız, dağlarınız, güzel çalışkan insanlarınız var ama üretimden koparılıyor. Herkes üretecek. Herkes üretim zincirinin önemli bir parçası olacak. Herkesin ürettiği bir Türkiye, güçlü bir Türkiye’dir. Herkesin ürettiği bir Türkiye, dışarıya el avuç açmayan bir Türkiye’dir” dedi. “Öyle bir sistem kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin bir daha Türkiye böyle krizler yaşamasın” diyen Kılıçdaroğlu, “Dört ayaklı bir stratejiden söz edeceğim. Birinci ayak, güçlü bir demokrasi, güçlü bir parlamenter sistem. Altı lideri bir araya getiren felsefenin özünde demokrasi yatıyor. Demokrasinin gelişmediği hiçbir ülke kalkınamaz. Dünyaya baktığınızda kişi başı gelirin en yüksek olduğu ülkelerde demokrasi vardır. Biz de demokrasimizi ve güçler ayrılığını geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

İzmir - Anka

 

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