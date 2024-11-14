Özel’den erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Bu kötüye gidişat yerine bir seçim ve arkasından çok daha güçlü bir yönetim istiyorsa, Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam. Bu kadar net” diye seslendi.

Medyacope’a konuşan ve çağrısını Erdoğan’a da yaptığını belirten Özel “Tayyip Bey bir takvim içinde erken seçime gitmeyi düşünüyorsa o takvimi de konuşabiliriz. Ben gelecek sene kasımı söylemiştim. Ama bir erken seçim artık kaçınılmaz. Bunun çağrısını yapıyoruz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 233

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.