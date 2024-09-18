Özel: Lokantalarda askıda yemek başlatılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Bandırma Belediyesi Halk Lokantası açılışına katıldı.

Burada konulan Özel ülke genelindeki Kent Lokantalarında askıda yemek uygulamasının başlayacağını belirterek şunları ifade etti: “Cebinde parası olan burada yemek yer, hesabını öderken ya da buradan geçen, girer hiç yemek yemeden ‘ben 200 lira veriyorum, 4 yoksula yemek vermek istiyorum, askıya as’ dendiğinde fiş alınacak, oraya 4 yemek asılacak. Vatandaş geldiğinde münasip bir dille kendisine zaten gelir durumunu gösteren kartlar veriliyor. Askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak.” Diğer lokantalarda 250 TL olan menünün Kent Lokantalarında 50 TL’ye satıldığını söyleyen Özel, “Şu ana kadar Türkiye genelinde bu açılan 49’uncu Kent Lokantası diğer 48’inde de uygulayacağız. Mesele şu. 50 lira gerçekten 250 liranın yanında çok ucuz. Ama yine de cebinde 50 lirası olanın yemek yiyebildiği bir yer” dedi.

Haber Merkezi