"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Özel: Ramazan zor geçecek

26 Şubat 2025, Çarşamba 17:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesinin ramazan ayının ilk günü olduğunu anımsatarak, herkesin “Ramazan nasıl geçecek” diye hesap yaptığını söyledi.

Ramazan kolisi yardımı yapılmalı
Ramazan gelmeden zamları geldi

 

Ramazan pidesinin kilosunun 2002’den bu yana 40 kat arttığını dile getiren Özel, artış oranının yüzde 4 bin olduğunu kaydetti.

Özel, 2002’de bir liraya 2,5 adet pide alınabilirken, 2018’de bunun 3 çeyrek pideye düştüğünü, bugün ise ancak 1 liraya 12,5 gram pide alınabildiğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan’da Mescid-i Aksa’ya giriş yasağına tepki

    Dijital bağımlılığa karşı tedbir alalım - 4 öğrenciden 1’i dijital bağımlı

    Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu

    Yoksul ülkeler borç batağında

    Suriye yönetimi işgali kınadı

    İstanbul’un camileri Ramazana hazırlanıyor

    İspanya’dan atla yola çıkan Hacı adayları İstanbul’a ulaştı

    Erdoğan’ın AB açıklaması tartışılıyor

    Aile tehdit altında

    Helâlleşmeden parti değiştirdiler

    İnsanlar ev alma hayali kuramıyor

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 128 İHA'yı yok ettik

    Şili'de elektrik kesintisi 'OHAL'i

    ABD'li Yahudi Senatörden İsrail'e silah satışı durdurulsun tasarısı

    THY'den grev sebepli sefer iptalleri hakkında açıklama

    İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera şehrine saldırdı

    Hamas: Esir takasında sorun çözüldü

    Dünyada 300 milyon kişi yardıma muhtaç

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İki fotoğrafın hikâyesi
    Süleyman KÖSMENE

    Şeriat mı, demokrasi mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fıtrat ve ahlâk
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yoksul ülkeler borç batağında
    Genel

    Erdoğan’ın AB açıklaması tartışılıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnsanlar ev alma hayali kuramıyor
    Genel

    Ramazan alışverişini cebimizdeki marketten yapıyoruz
    Cevher İLHAN

    İsrail’in Suriye’yi işgaline karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.