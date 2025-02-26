Özel: Ramazan zor geçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesinin ramazan ayının ilk günü olduğunu anımsatarak, herkesin “Ramazan nasıl geçecek” diye hesap yaptığını söyledi.
Ramazan kolisi yardımı yapılmalı
Ramazan gelmeden zamları geldi
Ramazan pidesinin kilosunun 2002’den bu yana 40 kat arttığını dile getiren Özel, artış oranının yüzde 4 bin olduğunu kaydetti.
Özel, 2002’de bir liraya 2,5 adet pide alınabilirken, 2018’de bunun 3 çeyrek pideye düştüğünü, bugün ise ancak 1 liraya 12,5 gram pide alınabildiğini ifade etti.
AA