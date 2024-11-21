Özel: Tayyip Bey bu pazara gelemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada pazar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sınıf arkadaşıyla karşılaştığına değinerek aralarında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:

“Pazarda gezerken bir giyim tezgahı herhalde, uzağında kalmışım, çağırdı. ‘Buyur amcam’ dedim. Dedi ki ‘Ben onun sınıf arkadaşıyım.’ ‘Kimin’ dedim. Dedi ki ‘Tayyip Bey’in.’ ‘Sen geziyorsun, sana soruyorum: Tayyip Bey bu pazara gelebilir mi’ dedi. ‘Bence gelemez, sence gelebilir mi’ dedim. ‘Gelemez çünkü bu pazarda onu yürütmezler. Videosu var, açık açık söylüyor, korkusu da yok. ‘Perişanız’ diyor. Şimdi akla şu geliyor: Tayyip Bey vaktiyle meydanlara çıkıyordu. Bugün günün çok gerisinde bir krizi araçsallaştırıp vatandaşa diyordu ki ‘Bunlar pazara gelebilirler mi? Bunlar tarladaki çiftçinin yüzüne bakabilirler mi? Esnafın derdini dinleyebilir, fabrikalara gidebilirler mi? Gidemezler. O halde erken seçim şart.’” Ankara - Anka

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