Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, basın toplantısı düzenledi. CHP'deki değişimin ülkenin değişimi için ön koşul olduğunu ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." diyerek adaylığını açıkladı.

Özgür Özel, "Cumhuriyetin 100. yılına tarihimizin en büyük umutsuzluğuyla giremeyiz, buna izin veremeyiz, buna izin vermem, vermeyeceğim, hep birlikte vermeyeceğiz." dedi.

Ülkeyi ve milleti kurtaracak olanın yine milletin azim ve kararlılığı olduğunu dile getiren Özel, "Herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, tüm seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır. Gelin bu yeni yolu birlikte açalım, hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir. Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim." diye konuştu.

Özel, Grup Başkanlığı görevini sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki soru üzerine, yarından itibaren ilan edilen takvim dahilinde yoğun olarak yapılacak il kongrelerini takip edeceklerini söyledi.

Özgür Özel, "Bundan önce partimizin bize ihtiyaç duyduğu her süreçte alnımızın bir damla terini nasıl sakınmadıysak ve son damlasına nasıl akıttıysak öyle akıtmaya, öyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin, CHP tarihinde genel başkanlık görevi yürütmeyen ilk grup başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da milletvekili olmayan ilk genel başkan olduğunu hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Görevimizi yetkiyi aldığımız grubumuza bağlılıkla bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz ancak resmi kurultay kararı alındığı gün tekrar bir değerlendirme yapacağız ve o gün görüşümüzü, kararımızı sizlerle de paylaşacağız.

Şöyle düşünmekte de fayda var, bazen şöyle yazılıyor 'Bu ikilik değil mi?' diye. Eğer kurultayda kazanırsam genel başkan ve grup başkanı olacağım. Sayın Genel Başkan'ımız kurultayda aday olursa ve yeniden seçilirse yine bir genel başkan ve grup başkanı olacak. O yüzden bu süreçle ilgili durumu ikilik olarak tanımlamamak gerekiyor. Ancak delegemiz, üyelerimiz bu konunun böyle bir ikilikle olmamasını tercih edecek olurlarsa o zaman milletvekili olan bir genel başkanın göreve getirilmesi bu ikili görevlendirmeyi de otomatikman ortadan kaldıracaktır."

Özel, bugün anlatacağı hikayenin, "Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesi" olduğunu ifade etti.

Özel, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçim sonuçlarına ilişkin parti yönetimine eleştirilerini sıraladığı açıklamasında, "Seçim öncesi Türkiye'de oluşan büyük umut ve değişim inancı hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi, yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Zihniyet değişikliğine ihtiyaç var"

Özel, CHP'deki karar alma ve aday belirleme süreçlerinin tamamen merkezileştiği, ön seçimlerin kaldırıldığı, parti kararlarının atanmış danışmanlar tarafından belirlendiği eleştirilerini sıraladı.

CHP'de "bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu" söyleyen Özel, "Ülkede anayasasızlaştırmaya itiraz eden bir parti örgütünün, kendi içindeki tabi olduğu tüzükten mahrum bırakılması girişimleri asla hak edilmemektedir. Cumhuriyet Halk Partisinin iyi yönetilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek, üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Özel, milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde ön seçimin esas alınacağını, yeniden aday gösterilecek yerel yöneticilerin belirlenmesinde objektif kriterlerin belirleneceğini, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri için de 3 dönem sınırı getirileceğini bildirdi.

Parti Meclisi'nin gerçek bir meclis gibi çalıştırılacağını belirten Özel, "Parti politikalarının belirlenmesinde danışmanlar değil Parti Meclisi mutlak söz sahibi kılınacaktır." dedi.

Özel, CHP'nin yeni kadrolarla buluşması gerektiğini belirterek, "CHP'deki değişim, ülkedeki değişim için ön koşuldur." görüşünü paylaştı.