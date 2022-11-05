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6 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Özgürlüğü kısıtlayan tüm yasaları değiştireceğiz

05 Kasım 2022, Cumartesi 21:36
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, “Sansür yasası ve bu türden basın özgürlüğünü kısıtlayan tüm yasalar hemen değişecek” dedi.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, gazetecilerle buluştu. “Türkiye 7 ay sonra seçime gidecek” diyen Torun, konuşmasında şunları söyledi: “Ekonomide, ekonomik akla uymayan birtakım kararlarla Türkiye son 5 yılda enflasyonu tek rakamdan resmi rakamlarla yüzde 85’e çıkartmış, hayat pahalılığı vatandaşın belini büker hale getirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Türk lirası neredeyse 3 kat değer kaybetti. Bu şartlarda, bildiğiniz gibi ‘dezenformasyon yasası’ diye bir yasa çıkartıldı. Bu yasayla her türlü haber, doğrudan iktidar kontrolü altında değerlendirilecek. Beğenmedikleri haberlere ilişkin anında yargıya gidip muamele yapılacak. Daha da kötüsü, sosyal medyada o haberi beğenen herkesi de aynı derecede suçlu görecekler. Bu, Türkiye’yi bir baskı rejimine dönüştürme gayretidir. 2018 yılından beri bu devam ediyor.”

90’ların enflasyonuna döndük

Torun, “1990’ların enflasyonuna döndük. Özellikle bu ‘kur korumalı’ denen, geçmişte de denenmiş ve rahmetli Özal’ın ‘İnşallah bütün siyasetçiler bundan ders alır, bir daha asla kimse uygulamaz’ dediği modeli uygulamaya başladılar. 70’li yıllarda gerçekten Türkiye’nin döviz ihtiyacı vardı, ihracatı çok düşüktü. Döviz gelsin diye böyle bir model uygulanmıştır. Şimdi ise o akıl dışı ‘enflasyon düşerse faiz düşer’ modelini oturtmak için ve dövizi belli bir düzeyde tutmak için sürekli Türk parası basıp mevduat sahiplerine pompalanıyor. Türkiye’de çiftçiye verilen toplam devlet teşviki 30 milyar TL civarındayken bu yıl kur korumalıya doğrudan bankaların ödediği, üzerini de Merkez Bankası’nın da eklediği miktar neredeyse bunun 10 katına gelecek” dedi.

Altılı masa Türkiye’nin özeti

“Bildiğiniz gibi diğer partilerle birlikte bir altılı masa kurduk” diyen Torun, “Bu altılı masada farklı geleneklerden gelen, çok farklı geçmişi olan partiler bir araya geldiler. Türkiye’nin bütün renkleri bu masada var. Bir taraftan Kemalist, seküler sol gelenek var; milliyetçi, muhafazakâr, Milli Görüş, liberal görüş geleneğinden gelen var. Dolayısıyla bu altılı masa, Türkiye’nin aslında özetidir. Altılı masadakiler adına konuşamam. Ancak parti yetkililerinden aldığım izlenim ve bizim de görüşümüz, bir kere çıkarılan sansür yasası ve bu türden basın özgürlüğünü kısıtlayan tüm yasalar hemen değişecek. Bu konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. Fikir özgürlüğü kapsamına giren konularda insanların hapse girmesi kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla geriye doğru, bundan dolayı herhangi bir şekilde ceza görenlerin cezaları ortadan kalkacak. Bu konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. Bu, sadece bizim görüşümüz değil, masadaki diğer partilerinde görüşü” ifadelerini kullandı.

Malatya -  Anka

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