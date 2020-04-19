"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Öztrak: Milletimize haksızlıktır, vicdani değildir

19 Nisan 2020, Pazar 20:00
CHP Sözcüsü Öztrak, "CHP belediyeleri, hükümetin tüm engellemelerine rağmen, halk için, azimle, kararlılıkla iyilikte yarışmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesi kurulması için hazırladığı alanın hükümet tarafından mühürlendiğini belirtti.

Vizyon ve liyakat sahibi her yöneticinin, bir krizle mücadele ederken ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörüp hazırlık yapacağına işaret eden Öztrak, bu çerçevede Adana Büyükşehir Belediyesinin, en kötü senaryoya hazırlıklı olmak ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere şehirdeki uygun bir fuar alanını, tüm altyapısıyla tedbiren sahra hastanesi olarak hazırladığını aktardı.

Bu salgında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de fuar alanları, kamuya açık parklar ve mekanlarda sahra hastanesi altyapısının hazırlandığına, gerektiğinde de faaliyete alındığına dikkati çeken Öztrak, “Takdir edilmesi gereken bu öngörü ve hizmet, hükümetin husumetini çekmiştir. Hükümet, Adana'daki sahra hastanesi yerini mühürleyerek, her şeyden önce liyakatten, vizyondan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. Bu salgın sürecinde hükümetin vizyonsuzluk örnekleriyle sık sık karşılaştık.” ifadelerini kullandı.

Öztrak, hükümetin niyetinin virüsle mücadele değil, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle mücadele olduğunu savundu.

Söz konusu uygulamaları eleştiren Öztrak, "Hükümetin kin ve garezle belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması fırsatçılıktır, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, şunları kaydetti:

"CHP belediyeleri, hükümetin tüm engellemelerine rağmen, halk için, azimle, kararlılıkla iyilikte yarışmaya devam edeceklerdir. Bundan halkımızın en ufak bir şüphesi olmasın. Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Halkımız, siyasi husumet ve kinle, yapılan hizmetlere engel olanları elbette unutmayacaktır. Seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını sormayı da bilecektir."

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Yurt dışından getirilen vatandaşlar çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi

    Türkiye'de vefat sayısı 2017'ye yükseldi

    Nijerya'daki silahlı saldırılarda ağır bilanço

    ABD'de son 24 saatte 2 bin 9 ölüm

    Ateşkes sonrası İdlib'de son durum?

    Hakkari'de Şehidi dualarla uğurlandı

    En fazla vaka ve ölüm ABD'de gözleniyor

    Hafız eğitimleri de online devam ediyor

    İspanya'daki ölümlerde son 5 haftadaki en düşük artış

    Teselli veren gelişmeler

    'Ağlayan gelin'den tefekkür daveti

    İstanbul mahyalarla süsleniyor

    İngiltere'de skandal: 'Tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanın'

    Gazze'den dünyaya acil tıbbi yardım çağrısı

    'Bir terörist daha ikna çalışmasıyla teslim oldu'

    İngiltere'de 'normal hayata dönme planları' iddiası

    Balıkesir açıklarında hareketli dakikalar

    'Kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir'

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Yeni bir “yargı paketi” mi?
    Genel

    İnfaz ve kayyım vicdanları rahatsız etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nevzat Dinçer
    Faruk ÇAKIR

    Eski bakandan tesbitler
    Davut ŞAHİN

    Evde kal, dizi izleme
    Genel

    Virüsü kim yaydı?
    Genel

    Balıkesir açıklarında hareketli dakikalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazanda kalbin hissesi ziyadedir
    Feyzullah ERGÜN

    Hekim olarak İbn-i Rüşd (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.