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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Öztrak: Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır

10 Mayıs 2019, Cuma 19:33
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ayrıntılı gerekçesinin yayınlanmadığını hatırlatarak, "Gerekçeleri dillendirenler YSK'yı bu darbeye azmettirenlerdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçeleri henüz YSK tarafından açıklanmadan AK Partililer tarafından dile getirilmesine tepki gösterdi.

Öztrak, "YSK, iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiş Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır. Dünyanın birçok kentinden daha büyük bir kenti yönetecek seçim söz konusu…. AK Parti Genel Başkanı’na hatırlatalım CHP demokrasiden yana tavrını değiştirmez, milletin iradesini yok sayanların bize ders vermesini kabullenemeyiz. Yalan, iftira, tehdit ve hakareti siyasi üslup haline getirenlerin kimler olduğunu milletimiz takdir ediyor" diye konuştu.

İstanbul seçimlerinin misket oynamaya benzemediğini ifade eden Öztrak şöyle devam etti:

Minareyi çalanlar kılıfı hazırlamaya çalışıyorlar. YSK'nın üyelerinin daha henüz gerekçeli kararı yazmamışken AK Parti yetkililerinin adayının kısa kararda yazan gerekçelerin çok ötesine giden gerekçeleri söylüyor olması üyelerin yazacağı gerekçeli kararın müellifinin kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Aynı sandıkta tek bir zarfın içine 4 pusula atıyorsunuz, gerekçeniz sandık kurullarının yasada tarif edilen biçimde oluşmadığı aynı sandık kurullarının ilçe belediye ilçe belediye meclisleri uygulamalarını doğru kabul ediyorsunuz. Bu sandıkları ilçe seçim kurulları oluşturmuş. Bu sandıklarda partilerin temsilcileri vardı. Gözlemciler vardı. Bu sandıklarda yolsuzluk yapıldığına dair herhangi bir tutanak var mı? Yok."

Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da değinerek, şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı katıldığı iftar yemeğinde 'milli iradeye saygının seçim sonuçlarını kabul etmek olduğunu' söylemiştir. Bunu ondan duymak trajikomiktir. Alenen çalınan oylardan bahsetmektedir ama YSK kararında bununla ilgili hiçbir husus bulunmamaktadır. Rusya’ya gitmeden önce kameraların tespit ettiği usulsüzlükler olduğunu söylemişti. Aynı Kabataş’ta üstü çıplak adamların bir kadına saldırdığı iddiası gibi bu görüntüleri de hâlâ bekliyoruz.

İftar sofrasında genel başkanımıza demediğini bırakmamıştır. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Bizim genel başkanımız iftarlarda siyaset konuşmaz. Partisinin içinde darbe yapmaz, tarafsız kalacağına yemin edip dönüp de partisinin başına geçmez. YSK’yı sandık darbesine azmettirmez. Milletin gözü önünde milli iradeye kumpas kurmaz. Faşizm demişler, faşizm bunları yapanların adreslerinde aranmalıdır. CHP demokrasiden ve sandıktan yana olan tavrını, size muhtar bile seçilemez derken, başbakanlık yolunu açtığında göstermiştir."

Etiketler: CHP, YSK, yerel seçim, AKP
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