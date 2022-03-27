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27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Pahalılığın can yaktığını biliyoruz

27 Mart 2022, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’taki toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, “Asgari ücret artışından sosyal desteklerin kapsamını genişletmeye kadar aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlardan, kimi aç gözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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