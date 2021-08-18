CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül; Gelecek Partisi, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti’nin demokratik parlamenter sistemi getireceğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’de siyaset dilinin değişmesi gerektiğini söyledi. Bülbül, “Türkiye’ de demokrasinin, özgürlüklerin gelebilmesi için, Türkiye’de barış dilinin oluşturulabilmesi için kesinlikle siyaset dilinin değişmesi gerekiyor. Öfke dilinin bir kenara itilip, uzlaşma kültürünün gelmesi gerekiyor” dedi “Millet ittifakı içinde siyasî görüşü farklı olan partiler şunu söylemek istiyor” diyen Bülbül, “Bir, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen tek adam ve partili devlet sisteminin artık Türkiye’ye 3 yıldan beri getirdiği sonuç burada. Ne var 2018’ de hatırlarsınız, şu kardeşinize oy verin hem dövizi hem enflasyonu hem de faizi indireceğim, uçuracağım sizi demişti. Ne hale geldik. Türkiye’de demokrasi ve özgürlükler bir kenara itilmişti. Ekonomide yokluk ve yoksulluk artmıştır. Partili cumhurbaşkanı sistemi ile Türkiye geleceğini koruyamaz” şeklinde konuştu.

Ülkemizin geleceği için çok önemli

Bölge Haber Ajansı’nın haberine göre Bülbül, “Denge ve denetlemenin olduğu demokratik parlamenter sisteme geçilmek zorundadır diyorlar. Kimler diyor, farklı siyasî partiler. Gelecek Partisi, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti diyor. Ve çok doğru diyorlar. Ülkemizin geleceğini, demokrasi ve özgürlükler ve hukuk devletinin oluşmasında, insanların hak arama hürriyetinde, insanların kendini ifade edebilmesi, hak ve özgürlüklerin kullanılması, ifade özgürlüğünün kullanılabilmesi, basın özgürlüğünün kullanılması tek yolu hesap verebilir, şeffaf, saydam, denge denetlemenin olduğu, demokratik, kuvvetler ayrılığının ortaya konduğu parlamenter sistem. Bu parlamenter sistemi getireceğiz” ifadelerini kullandı.