Parti değil, demokrasi mücadelesi veriyoruz

14 Mayıs yenilgisinin ardından partisinde başlayan ‘değişim’ polemiği sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim değerlendirmesi yaptı.

Yerel seçim değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu “Eğer toplumun tüm kesimleriyle; başı açık, başı kapalı, inanç, kimlik, yaşam tarzı itibariyle farklılıkları saygıyla karşılayıp, ama onları demokrasi kapsamında bir araya getirmek yanlış mıydı doğru muydu? Yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım. Yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım. Doğruysa, e o zaman eleştiri olsa bile bunun hakkının bir toplu iğne ucu kadar bile olsa teslim edilmesi gerekmiyor muydu? Bu bile yapılmadı. Kuşkusuz eksikliklerimiz de olmuştur, yanlışlarımız da olmuştur” dedi. Kılıçdaroğlu, “(Akşener’in “Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” sözleri) Ben o tür tartışmalara girmek istemem, kendi açımdan doğru da bulmam. Şuna inanırım, biz bir parti mücadelesi değil, bir demokrasi mücadelesi veriyoruz...” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi