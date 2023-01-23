Partili cumhurbaşkanı o gün kaybetmişti

Akşener, 14 Mayıs 1950 seçimini hatırlatarak, “Demokrat Parti, bir Hürriyet Beyannamesi yayınlarlar, derler ki ‘Cumhurbaşkanı var olan partinin genel başkanı olamaz ya bunu düzelteceksiniz ya biz sine-i millete döneceğiz ve böyle seçimi kazanır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa’da İYİ Parti İl Kongresi’nde konuştu. Akşener, “14 Mayıs’ta bir seçim ilanı yapıldı. Yarın resmisi olur mu bilemem onu göreceğiz ama Sayın Erdoğan 14 Mayıs’ta bir seçim yapacağını ilan etti. Dedi ki; ’73 yıl sonra bu malum zihniyetten kurtulacağız…’ İnsan 100 sayfa tarih kitabı okur, hatıra kitabından 100 sayfa okur. Yıl 1946, Demokrat Parti seçime girer ve o seçimde açık oy gizli tasniftir, buna rağmen Demokrat Parti, Meclis’te grup kurar. 1947’de kongrelerinde bir karar alır Demokrat Parti, rahmetli Bayar başkanlığında, bir Hürriyet Beyannamesi yayınlarlar, derler ki ‘Cumhurbaşkanı var olan partinin genel başkanı olamaz ya bunu düzelteceksiniz ya biz sine-i millete döneceğiz.’ Rahmetli İnönü kendi isteğiyle partinin başından ayrılır bütün bağlarını keser, sadece Cumhurbaşkanı olur ve 1950’de de Demokrat Parti tek başına seçimi kazanır” dedi.

Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat

Akşener şunları söyledi: “Seneler boyunca bu arkadaşlar bağıra bağıra gezdiler. Bugün nedir durum? Bugün 14 Mayıs’ta 1946’yı hatırlıyoruz biz. İşte böyle beş maaş, on maaş, kifayetsiz danışmanlarla çalışır, siyasi tarihimizi bilmeyen, bizi bilmeyen, bu milletin millet iradesine el sürüldüğünde nasıl bir tokat attığından haberi olmayan muhterem övüne övüne… Bugün 73 yıl sonrayı kendiniz yaşatıyorsunuz, biz onu değiştireceğiz 14 Mayıs’ta. Mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat diyorum. (...) 14 Mayıs’ta yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimi ben de buradan ilan ediyorum ki 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifak’ının adayı olacaktır. Allah bizleri utandırmasın.”

Şanlıurfa - Anka