Pazartesi evlerine yolluyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Sancaktepe’de konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe’de konuştu. İmamoğlu, “Bunları tez elden, bir gün bile, bir gün bile bunlara çok, pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Benim güzel insanlarım, benim güzel vatandaşlarım, millet yoruldu. Ötekisi, berisi kalmadı. Bakın şurada benim milletimin her ferdi var. Her ferdi, her etnik kökenden, her inançtan, her giyimden, her kuşamdan. Nasıl bir apartmanda oturuyorsak, nasıl kapı komşusu isek, burada da omuz omuzayız, sırt sırtayız. Bu milletin, birliği ve dirliği için bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka