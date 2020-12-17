Pembe tablo ile devlet gemisi yüzdürülemez

İYİ Parti Milletvekili Behiç Çelik, “Pembe tablo ve hayallerle devlet gemisi yüzdürülemez. 18 yılın sonunda bir reform yapılması insanları acı acı güldürür” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçelerinin görüşmelerinde İYİ Partili milletvekilleri söz aldı. Güçlü ekonomik yapıyı tesis edemeyen ülkelerin bağımsızlığını sürdürdüklerinin görülmediğini ifade eden İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, “Pembe tablo ve hayallerle devlet gemisi yüzdürülemez. 18 yılın sonunda bir reform yapılması insanları acı acı güldürür. Dünyada ve Türkiye’de küreselleşmenin kan kaybettiği, salgınların yayıldığı, organize suçlarda artışın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu hengâmeden sağlıklı şekilde çıkabilmemiz için MİT’in sağlıklı çalışması gerekiyor” dedi.

Bu bütçede vatandaş yok

AKP’nin iktidara geldiği günden beri kurumların içinin boşaltıldığını öne süren Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AKP askerî vesayet söylemleri ile iktidara gelmiş ve aynı vesayeti kurumlar üzerinde kendisi uygulamıştır” dedi. 2021 yılı bütçesinde vatandaşın parasının düşman ilân edilen faiz lobisine gideceğini iddia eden Ataş, bütçedeki yatırımların toplam bütçenin 1,8’ini oluşturduğunu ifade etti. Bütçenin vatandaşın beklentisinden oldukça uzak olduğunu vurgulayan Ataş, şöyle konuştu: “Bu bütçede sağlıkçılar yok, atanamayan öğretmenler yok, esnaf yok, sanayiciler ve KOBİ’ler, çiftçiler, çalışanımız, emeklimiz yok. Ekmeğin askıya çıkarıldığı bu bütçede, polisimiz yok. Yaşam güvencesi olmayan kadınlarımız yok. Küçük yaşta çalışan çocuklarımız yok. Bu bütçede ekonomik koşullar altında acıyı bal eyleyen vatandaşımız yok.”

‘Sözünüzü tutmadığınızın ifşası’

2023 vizyonunda 2 trilyon dolar gayrisafi millî hasılanın olduğunu, kişi başı millî gelirin 25 bin dolar olarak hedeflendiğini ve 500 milyar dolar ihracatın yer aldığını ifade eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu: “İktidarınızda 20 yıl geçmiş, 20 yıllık iktidarın finalinde diyorsunuz ki; ‘Adalet ve kalkınma perspektifiyle yeniden ekonomide reform, yeniden demokraside kurumsal icraatlar yapacağız’. Bu, 18 yıldır millete verdiğiniz sözü tutamadığınızın ifşasıdır. İktidar eskiden yaptıklarıyla, millete verdiği sözleri tutmasıyla itibar bulurdu. Şimdi muhalefetin sizin bunca yanlışınıza rağmen, iktidarı devralamıyor olmasından mutlusunuz sadece.” TBMM - aa