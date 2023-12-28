Pençe-Kilit’in hedefi ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştu.

Özel şu soruları sordu: “20 aydır, Pençe Kilit Operasyonu yapılıyor. Şehit geldikçe hatırlanıyor oradaki askerler; bir de aç kaldıklarında, milletvekillerine whatsapp’tan attıkları videolarla… Bu operasyonun amacı ne, hedefi ne, hedefine ulaştı mı? Ulaştıysa niye oradayız, ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Bunun tane tane anlatılması lazım. Saldırıya uğrayan üs bölgelerinde terörist taarruzları; mevsimsel şartlara karşı yeterli korumaya sahip olunmadığı için mi başarılı oluyor? Uygun şekilde tahkimat yok mu? Bu şartlarda koruyamıyorsak, Mehmetçiğin güvenliği için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu? Bölgede meteorolojik şartlar çok çetin, insansız hava araçlarının meteorolojik nedenlerle uçamadığı durumlarda; gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu? Alınmıyorsa niye alınmıyor, eldeki kabiliyetler nelerdir?”

Ankara - Anka