Perinçek: Elçiler geri adım atmadı

Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da Ana Haber’e bağlanarak Osman Kavala çağrısıyla başlayan ‘İstenmeyen kişi’ krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek büyükelçilerin Viyana Sözleşmesine uyuyoruz açıklamalarını, “Geri adım değil. Viyana sözleşmesine gönderme yapıyor. Böyle bir şey yok. Kendilerinin Viyana sözleşmesini ihlal ettiklerine dair bir ifade var mı burada? Hiçbir şey yok. Bakın burada bir tuzak var. Kendileri bir geri adım atmıyor ama sayın Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan’a geri adım attırarak geri adımda ne var biliyor musunuz? Uçurum var. Yani arkasında geri adım attığı zaman Sayın Tayyip Erdoğan orada bir uçurum var” sözleriyle değerlendiriyor.

Haber Merkezi