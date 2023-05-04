PKK’lıysam tutuklayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde konuştu. Akşener, konuşmasında şunları dile getirdi: “Ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon’da PKK’lıyım Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz. Bir PKK’lıya bir teröriste bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz tutuklayın beni eğer bu böyle doğruysa. Ya da iftira etmeyin.”

Afyonkarahisar - Anka