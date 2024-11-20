"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Problemler, adalet ve eşitlik temelinde çözülmeli

20 Kasım 2024, Çarşamba 00:47
Gelecek Partisi’nin doğu ve güneydoğu bölge istişare toplantısının sonuç bildirisinde “Kürt meselesi başta olmak üzere tüm toplumsal sorunların, adalet ve eşitlik temelinde çözülmesi gerekir” denildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mardin’de partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi il-ilçe başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla bölge istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından, “bölge halkının talepleri ve beklentileri”, “adalet ve eşitlik vurgusu”, “ekonomik sorunlar ve kalkınma ihtiyacı” ve “bölgeyi bekleyen riskler” başlıklar çerçevesinde sonuç bildirisi yayınlandı. Gelecek Partisi’nin sonuç bildirisinin bir kısmı şu şekilde:

Net ve kararlı adımlar şart

“Bölge Halkının Talepleri ve Beklentileri: Bölge halkı, geçmişten bugüne süregelen sorunların çözümüne dair net ve kararlı adımların atılmasını talep etmektedir. Halk, siyasetçilerden toplumu ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanmasını beklemekte ve demokratik değerlerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Sayın Bahçeli’nin açıklamaları sonrası bölgedeki illerimizde önce şaşkınlıkla karışık bir beklenti, sonrasında ise bir taraftan bu açıklamaların sayın Cumhurbaşkanı tarafından içi doldurulmuş ve sistematik bir çerçeve içinde desteklenmemesi hem kaygı hem de hayal kırıklığı oluşturmuştur. Kürt meselesinin çözümünde tek bir partinin, çevrenin ve hatta kişinin muhatap alındığı görüntüsü de diğer partilerde ve tabanlarda olumsuz bir etki yapmaktadır. Özellikle Suriye’ye mücavir il başkanlarımız sınır ötesindeki Araplar, Kürtler ve Türkmenlerle akrabalık ilişkilerine vurgu yaparak bu bölgenin hiçbir küresel gücün etkisine terk edilmemesi ve bölge halkı ile Türkiye’nin doğrudan temas içinde olmasının önemini vurgulamışlardır.” 

Samimi, şeffaf ve kapsayıcı olunmalı

“Adalet ve Eşitlik Vurgusu: Toplantıda dile getirilen en önemli hususlardan biri, Kürt meselesi başta olmak üzere tüm toplumsal sorunların, adalet ve eşitlik temelinde çözülmesi gerektiğidir. Bölge halkı, bu konuda atılacak adımların samimi, şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bu açıklamalardan kısa bir süre sonra gerçekleşen kayyum atamaları ise hem belirsizliği pekiştirmiş hem de ciddi bir tepkinin oluşmasına yol açmıştır. Kendi iradesinin yok sayıldığını düşünen seçmen görevden alınan belediye başkanlarına oy vermemiş olsa bile tepki göstermektedir. Seçmenle inatlaşmaya dönüşen bu uygulama seçmeni, görevden alınan belediye başkanlarının hizmet performansına göre değil, mağduriyet psikolojisine göre oy vermeye yöneltmektedir. İktidar ortakları arasındaki bu zamanlama ve iletişim farklılığı DEM Parti’yi destekleyen çevrelerde durumu anlayamamaktan kaynaklanan bir belirsizliğe, DEM Parti dışındaki partilere destek veren seçmenlerde ise bir güvensizlik ve kaygıya yol açmıştır.”

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Karanlık bir kavşaktayız

    Mülâkat torpilin diğer adı

    Problemler, adalet ve eşitlik temelinde çözülmeli

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    “Tarım millî güvenlik kadar önemlidir, stratejiktir”

    Et fiyatlarındaki artış alarm veriyor

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu

    İsrail mahpuslara işkence yapıyor

    Filistin: Katliamın sorumlusu ABD yönetimi

    Filistin’de El Halil uyarısı

    Kuzey-Güney Kore gerilimi tarihteki en kötü seviyesinde

    Rusya, balistik füze saldırısı olursa nükleer silahla cevap verecek

    Zorlu koşullarda saatler boyunca çalıştırılıyorlar! 160 milyon çocuk okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor!

    Ekvador'da 2 aylık acil durum ilan edildi

    İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Hizbullah: Tel Aviv'deki hassas askeri noktalara saldırdık

    Rize'nin Çayeli ilçesindeki heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    ABB'nin skandal konser harcamalarına ilişkin tartışma büyüyor

    Laiklik dindara da dinsize de ilişmez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adaleti merkezde tutmak vazifesi
    Osman ZENGİN

    Bayram Yüksel Ağabeyi hatırlarken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-1
    Süleyman KÖSMENE

    Arz-ı Mev’ud denen şey nedir?
    Cevher İLHAN

    “Yeni açılım”ın “dış cephe operasyonu”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hukukları muhafaza vazifemiz
    Genel

    Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup oldu
    Faruk ÇAKIR

    Tabelada israf var
    Genel

    İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.