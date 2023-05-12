Provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı

Diyarbakır’da bulunan 100’e yakın sivil toplum, meslek ve iş örgütü, Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce provokasyonlara karşı uyarı yaptı. Ortak açıklamada provokasyonların sağduyu ile boşa çıkarılması çağrısı yapıldı.

Sivil toplum, meslek ve iş örgütlerinin oluşturduğu Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu seçimlerden önce ortak bir açıklamayla sağduyu çağrısı yaptı.

Demokratik ve adil bir seçim olsun

VOA Türkçe’nin haberine göre, seçimlerin demokratik, adil ve güvenli bir ortamda tamamlanması için herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması ve sorumlu davranması çağrısı yapılan açıklamada, “Kamu görevlileri ve kurumları ile siyasi partiler, kampanya döneminde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı olmalı, seçim sürecine gölge düşürecek davranışlardan kaçınarak sürecin demokratik ve adil bir şekilde ilerlemesine katkı sunmalıdır” denildi.

Güven içinde sandığa gidilsin

Olası provokasyonların sağduyu ile boşa çıkarılması çağrısı yapılan açıklamada yetkililer, görevlerinin gereklerini yerine getirmeye davet edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Siyasetçileri, birlikte yaşama kültürüne zarar verecek ve toplumsal sorunları derinleştirecek propaganda dilinden uzak durmaya özen göstermelerini bekliyoruz. Seçimin bir demokratik tercih seçeneği olduğunu unutulmadan; yurttaşların, hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçim günü güven içinde sandık başına giderek oylarını kullanmasının imkânları sağlanmalıdır.”

Haber Merkezi