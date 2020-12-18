Putin, Erdoğan’ı övdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başşehir Moskova’da video konferans yoluyla yıllık basın toplantısı düzenledi.

“Tüm liderlerin hedefi, kendi ülkelerin sorunlarını farklı yöntemlerle çözmektir. İyi ve kötü lider yok” diyen Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan örnek verdi. Erdoğan ile bazı konularda görüşlerin uyuşmadığına dikkati çeken Putin, “Bazen görüşlerimiz zıt olabiliyor, ancak Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir. Erdoğan, ülkesi için bir şey uygun olduğunda sonuna kadar gider. Bu, tahmin edilebilirlik unsurudur. Bu, karşında kimin olduğunu anlamak için önemlidir” dedi. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.