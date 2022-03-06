Putin: NATO ile de savaşırız

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, “UKRAYNA NATO’YA KABUL EDİLİRSE NATO ÖRGÜTÜYLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALACAĞIZ” DİYE MESAJ VERDİ.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da geçici ateşkes ilan etme girişimlerinin Neonazi gruplar tarafından engellendiğini savundu. NATO’ya da “Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi durumunda tüm NATO örgütüyle savaşmak zorunda kalacağız” mesajı verdi. Putin, Moskova’da havayollarının kabin ekipleriyle düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Duvar’daki habere göre “Ukrayna’da her şeyin plana uygun ilerlediğini” ve “Rus ordusunun hedeflerine ulaşacağını” söyleyen Putin, “Ukrayna’ya operasyon emri vermek şüphesiz zor bir karardı” dedi. “Ukrayna’daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını” belirten Putin, Rusya’da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını da ifade etti. Batı ülkelerinin Ukrayna’ya desteğine tepki gösteren Putin, “Ukrayna’da Batı ülkeleri tarafından aktif olarak desteklenen durum, Ukrayna’daki anayasa karşıtı darbe döneminden bile daha fazla kontrolden çıktı. Bu desteğini gizleyen de yok. Saklamıyorlar ve doğrudan bunun için 5 milyar dolar harcadıklarını söylediler” diye konuştu.

Rusya’ya savaş ilan etmek gibidir

Ukrayna’ya uçuşa yasak bölge koyma girişimlerinin ise askeri faaliyetlere müdahale olarak değerlendirileceğini belirten Putin, “Başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişimi askeri operasyonlara doğrudan müdahale olarak değerlendirilecek. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya’ya savaş ilan etmek gibidir” diye konuştu. “Ukrayna’nın NATO’ya kabulü hakkında da giderek daha aktif konuşmalar yapılıyor” diyen Putin, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun neye yol açabileceğini anlıyor musunuz? Eğer bu bir NATO ülkesiyse, o zaman, o örgütün kuruluş anlaşmasına uygun olarak, diğer tüm üyeler askeri bir çatışma durumunda o ülkeyi desteklemesi gerekiyor. Donbass’ta askeri operasyonlar yürütüyorlar ve Kırım’a da sızacaklar. Ve sonra tüm NATO örgütüyle savaşmak zorunda kalacağız. Nedir bu? Sonuçlar açık, değil mi? Herkes için açık olduğunu düşünüyorum.”

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