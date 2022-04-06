Ramazan geçim derdiyle karşılandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ramazan demek; kalabalık iftar sofralarında dostlarımızla bir araya gelmek; mahalledeki esnafı, sokaktaki komşuları, akrabaları iftar sofrasında ağırlamak demekti. Fakat bu Ramazan, halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı” dedi.

Haber Merkezi

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