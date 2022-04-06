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6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ramazan geçim derdiyle karşılandı

06 Nisan 2022, Çarşamba 17:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ramazan demek; kalabalık iftar sofralarında dostlarımızla bir araya gelmek; mahalledeki esnafı, sokaktaki komşuları, akrabaları iftar sofrasında ağırlamak demekti. Fakat bu Ramazan, halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı” dedi.

Haber Merkezi

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