Rant zihniyeti Yassıada'da da çöktü

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yassıada ile ilgili haberleri değerlendirirken, “Sayın Erdoğan; bu garabeti durdurun. O abide isimlere daha fazla ihanet etmeyin!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yassıada ile ilgili haberler üzerine yaptığı açıklamada, “Bir umutla bir kez daha AKP iktidarı ve Genel Başkanı Erdoğan’a da seslenelim; bu garabeti durdurun. Zaten demokrasi ve adalet çizgisinde değerlendirince isimlerinin dilinizden dökülmesi saçma olan o abide isimlere daha fazla ihanet etmeyin” dedi. 2005 yılında temeli atılarak otel inşa edilen ve ismi “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’da gerçekleştirilen yıkım hakkında birçok kez ikaz ve eleştiride bulunduğunu hatırlatan Uysal, “Siyasetlerine fayda sağlayacağını düşündükleri her bir değeri, anı ve şahsiyeti hiç çekinmeden ve utanmadan araç haline getiren AKP iktidarı, geçtiğimiz yıl her türlü itiraza rağmen bir ‘rant’ projesi olarak hayata geçirdiği Yassıada’da da çuvalladı” diye konuştu.

ADANIN ELEMİNİ DAHA DA KATMERLEMEYİN

Uysal açıklamasında şunları da söyledi: “Bir kez olsun şahsi kârlarınızdan vazgeçin! Partimizin eski milletvekili Faruk Nafiz Çamlıbel’in ‘Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassıada’ diyerek en veciz şekilde anlattığı adanın elemini daha da katmerlemeyin. Taşıdığınız soy isimlerin, hakkı yenmiş anne, baba ve aile büyüklerinizin hakkını artık teslim edin. Bir umutla bir kez daha AKP iktidarı ve Genel Başkanı Erdoğan’a da seslenelim; bu garabeti durdurun. Zaten demokrasi ve adalet çizgisinde değerlendirince isimlerinin dilinizden dökülmesi saçma olan o abide isimlere daha fazla ihanet etmeyin.”

YABANCI YATIRIMLARIN TEKLİFİNE AÇILMASINA SERT TEPKİ

Türk siyasi tarihinde bir “kara leke” olan kurmaca yargılama ve idam kararlarının verildiği Yassıada’nın, anısına aleni bir saygısızlık yapılarak lüks bir otelin de içinde yer aldığı bir projeye ev sahipliği yaptığını söyleyen Gültekin Uysal, “Bir kaç gün önce basın yoluyla aldığımız bilgilere göre adada faaliyet gösteren lüks otel zarar ettiği gerekçesiyle yerli ve yabancı yatırımcıların teklifine açıldı. Tarihte ‘kara leke’ olarak bellediğimiz adanın bu durumu adı ‘ak’ iktidar için asıl ‘kara leke’ halini aldı. Kendi ikballeri için bu adadaki zulmü yaşamış aile efratlarının anısına saygısızlığa ses etmeyen AKP iktidarı içindeki isimlere bir kez daha seslenmek istiyorum; Dün bu tarihin bir rant uğruna heder edilmesine sessiz kaldınız, anladık. Ancak buranın yabancı yatırımcıların, buraya ‘kâr’ nazarıyla bakacak sermayedarların girişine müsaade etmeyin.”