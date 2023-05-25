Seçim kampanyasına Manisa, Kütahya ve Uşak’ta devam eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kendi kendine yeten ülke” sözü 21 yılda tarih oldu. Eskiden devletimiz çiftçimizin ürettiğinin garantörüydü. Şimdi AKP iktidarı, el memleketinin çiftçisinin ürettiğine garanti veriyor. Ayçiçeğini, buğdayı, pamuğu dahi ithal eder hale geldik” diye konuştu.

“Müsaade edildiği kadar hukuka, müsaade edildiği kadar demokrasiye, müsaade edildiği kadar refaha razı değiliz, olmayacağız” diyen Uysal,”İstiyoruz ki bu güzel topraklarda milletimiz alnı ak başı dik bir şekilde yaşayabilsin. Gelin görün; AKP iktidarı 21 yıldır ülkenin kaynaklarını kötü yönetmekle kalmadı, bilerek ve isteyerek sistematik bir çöküş yaşanması için her sahada politikalar üretti. Netice kaybeden köylü, esnaf, çiftçi! Kaybeden Millet oldu! İşte bunun için bir karar vermek durumundasın Türkiye” şeklinde konuştu. İstanbul - Recep Bozdağ

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