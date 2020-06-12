Rekabeti korumuyorlar, iktidar lehine bozuyorlar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında açıklamada bulundu.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonundan geçerek TBMM Genel Kuruluna geldiğini söyleyen Uysal, Rekabet Kurumunun tarafsızlığının sorgulanır hale geldiğini ifade etti. Uysal, “Bu teklif rekabeti korumak amacıyla değil, rekabeti iktidar lehine bozmak amacıyla getirilmiştir” dedi. “Bağımsız ve tarafsız olması gereken Rekabet Kurumunda da üst düzey atamalar Cumhurbaşkanlığı’nın, yani bir siyasi partinin genel başkanının, yani bir siyasi anlayışın uhdesinde gerçekleşmektedir” diyen Uysal, şunları söyledi: “Vaktiyle Türkiye’de rekabeti düzenlemek, rekabet şartlarının bozulmasını engellemek, mal ve/veya hizmet sektöründe tekel oluşmasının önüne geçmek amaçlarını güden ve tarafsızlığı mevzuat hükümleri ile sabit olan kurum, maalesef bugün, yöneticilerinin atama şekilleri dolayısıyla tarafsızlığı sorgulanır hale gelmiştir.” Ankara – Fatih Karagöz

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