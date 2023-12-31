Rekor var, ama...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılında üretim artışına rağmen pazar ve marketlerde fiyatların katladığını ve ithalatın devam ettiğini belirterek, “Tarım sorunları yok gösterilerek çözüm üretilemez. TÜİK verilerine göre rekor bitkisel üretim olduğu açıklanmasına karşın ithalat artmıştır. Tüketicinin aldığı ürünlerin fiyatları, rafta bir yıl öncesine göre yüzde 100 oranında artış göstermiştir” dedi.

Ankara - anka

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