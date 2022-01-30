Robotlar sizi kurtaramaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün istifası ve TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınmasını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Davutoğlu şu açıklamayı yaptı: “Resmî Gazete hayat dersi veriyor herkese. Adaletin özü vicdani cevher, istatistiğin özü matematiksel gerçekliktir. Vicdandan ve gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz. Suça ortak olmayın.” Ankara - Anka

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